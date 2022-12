Tra pop e rap | “Mi hai rapito” è il nuovo singolo di Zeno

(Di sabato 3 dicembre 2022)del cantautore Paolo Dente, in arte. “Mi hai” è un brano che unisce le melodie del pop con gli accenti del rap, ed è il biglietto da visita ideale per conoscereche confessa di scrivere canzoni come se non dovesse mai ascoltarle nessuno, solo così è certo di “dire la verità”. Perché la vita disi basa sulla verità e questo brano trasuda sincerità in ogni nota, in ogni verso. E quando si dice la verità -di solito- si confessano errori: il perfezionismo di facciata lasciamolo alle bacheche social dell’ultima community di tendenza. C’è una vena malinconica in questa capacità di sviscerare il proprio vissuto: “Mi hai” è un brano scritto in tempo passato con proiezione al futuro. Si vive imparando, si impara sbagliando e si vive ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

... insieme a molte altre funzioni;questi vi è Atlas VPN, che in occasione del periodo natalizio ... sarete protetti in qualsiasi momento, e grazie all'ad blocker non vedrete più pubblicità e- up ...Rock4 è un gruppo vocale olandese che ama sperimentare su famose canzonie rock di artisti come Queen , Pink Floyd , Soundgarden , Sting con una buona dose di umorismo ...a colmare il divario... Esce il 2 dicembre “OCCHI DISTRATTI”, il nuovo singolo di ORVLNDO: un affascinante flusso di coscienza tra pop e r'n'b per dirsi “addio”. – MEI – Meeting degli Indipendenti La leggendaria collaborazione tra pop star e il fotografo Steven Meisel del 1992 viene riedito da Saint Laurent, che per Miami Art Basel apre un pop up dedicato agli scatti Sigaretta tra le labbra, ...La donna di 43 anni uccisa ieri a colpi di fucile in un casolare della provincia di Catania si chiamava Georgeta Ancuta Pop ...