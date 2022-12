Ondata nera sul lavoro | nel 2023 oltre 60mila disoccupati in più

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nonostante i recenti dati incoraggianti dell'Istat sul fronte occupazione che registrano a ottobre una crescita del tasso pari al 60,5%, un livello record dal 1977, primo anno della serie storica, per ille previsioni economiche non sono particolarmente rosee... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

... si può parlare di seconda. Perché un primo 'giro' c'era già stato all'inizio dell'anno. ... 'Per questo - spiega senza giri di parole Sabrina Gardonio della Pecora- sto pensando a un ...Lavoro, Cgia: nel 2023 le situazioni più critiche si verificheranno nel Centro - Sud Nonostante i recenti dati incoraggianti dell'Istat sul fronte occupazione che registrano a ottobre una crescita del ... Lavoro, ondata nera sull'Italia: nel 2023 oltre 60mila disoccupati in più PORDENONE - Prendendo in prestito un termine inflazionato durante la pandemia, si può parlare di seconda ondata. Perché un primo “giro” c’era già ...Napoli, Roma, Caserta, Latina, Frosinone, Bari, Messina, Catania e Siracusa saranno le province che registreranno gli incrementi maggiori ...