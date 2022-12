Olbia-Recanatese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tutto pronto al Bruno Nespoli per la sfida, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di: ecco di seguito tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lo. Scontro di bassa classifica quella di, con i padroni di casa che sono giù, all’ultimo posto, con 12 punti e a pari punti con il Sand Donato, mentre gli ospiti sono un po’ più su, con 15 punti, ma al quattordicesimo posto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e sullagol di Sky Sport al canale 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA ...

Collegamenti in diretta con i campi della Serie C: Cesena vs San Donato Tavarnelle: Dario Massara Imolese vs Vis Pesaro: Luca Mastrorillivs: Nicolò Ramella Virtus Entella vs ......30 Gubbio - Siena 14:30 Imolese - Vis Pesaro 14:30 Montevarchi - Pontedera 14:30 Cesena - San Donato 17:30 Entella - Lucchese 17:30 Fermana - Reggiana 17:3017:30 ITALIA SERIE D - ...Alle 17.30, a Olbia, scontro diretto in chiave salvezza: squalificato Marafini, dubbio Pacciardi, scalpita Tafa. Senigagliesi dall’inizio ...I bianchi, reduci dal pareggio esterno in casa dell’Alessandria, cercano un successo che manca da cinque giornate per rilanciarsi in classifica C’è poco da fare calcoli. In casa Olbia contro la Recana ...