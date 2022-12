LIVE Biathlon | Sprint donne Kontiolahti 2022 in DIRETTA | partita la gara | Vittozzi e Wierer subito in pista

Leggi su oasport

13:53 Dopo l'errore in apertura la nuova Lisa limita i danni ed esce dal primo poligono con 4/5! Seconda posizione per l'azzurra dopo il tiro a terra a 20? da Knotten (0). 13:52 Voigt miglior tempo al primo intermedio, mentretransita in nona posizione a 5?. E' il momento del primo poligono di!! 13:51 Guadagna su Knotten nel tratto in salitaportando a 5? il suo vantaggio. 13:50 E'anche Dorothea! Intano al km 1.2 miglior tempo per meno di un secondo della svedese Magnusson. 13:48 Miglior tempo per l'azzurra al km 1.2, con 1? di ...