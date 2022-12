La tragedia di Ischia e la solita litania di bufale

... l'amministrazione comunale e il sindaco Vincenzo Napoli hanno scelto la linea della sobrietà senza alcuna inaugurazione ufficiale in segno di vicinanza allache ha colpito l'isola di..."La recentedi" si legge nella nota inviata a Musumeci - ha riproposto, nella sua drammaticità ed urgenza, il tema della capacità, anche a livello locale, di far fronte alle ...Gran parte della settimana dedicata dai giornali alla tragedia di Ischia. La questione dai risvolti drammatici ha anche contorni politici. Conte nel suo primo Governo fece una legge (lui si ostina a d ...“Su temi cruciali come la prevenzione sismica o la valutazione dei rischi determinati dal dissesto idrogeologico, non è mai possibile abbassare la guardia. Con la delibera 354 dello scorso 25 luglio, ...