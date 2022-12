Ischia | trovata l' auto di Mariateresa Arcamone | l' ultima dispersa della frana di Casamicciola

Le squadre di soccorritori all'opera a via Celario a Casamicciola, la strada maggiormente colpita dalla frana di sabato scorso, hanno trovato l'automobile (Fiat Panda) dell'ultima persona dispersa. Si ......incessanti le squadre di soccorritori all'opera nella zona della frana di Casamicciola ad...dal meteo si sta scavando nella zona della casa di Mariateresa e la sua macchina è stata, ...Il collettivo 'Ultima Generazione' inscena la protesta davanti al quadro di Guido Reni: "Se il Governo non agisce ora per contrastare l'emergenza climatica, sarà responsabile di un genocidio" ...Le squadre di soccorritori all'opera a via Celario a Casamicciola, la strada maggiormente colpita dalla frana di sabato scorso,hanno trovato l'automobile (Fiat Panda) dell'ultima persona dispersa. Si ...