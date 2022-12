Il caso Balenciaga spiegato bene | le accuse di “propaganda pedofila” | le derive complottiste | il boicottaggio e le scuse di Demna Gvasalia

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Non è stato appropriato avere bambini in foto che promuovevano oggetti che non hanno nulla a che fare con loro. È stata una scelta artistica sbagliata”. E così, dopo una settimana di accese polemiche e serrati dibattiti, ci ha pensato lui,, a mettere definitivamente la parola “fine” al. Il “mea culpa” del direttore creativo della casa di moda francese è arrivato nella serata di venerdì 2 dicembre attraverso uno schietto comunicato stampa in cui, oltre a scusarsi, si assume pienamente la responsabilità della situazione e riconosce di aver oltrepassato il limite dell’accettabilità di una provocazione. Un’ammissione di colpa assai più sincera ed efficace delle pezze che in questi giorni aveva cercato di mettere la Maison, prendendo le distanze dalle campagne pubblicitarie incriminate e ...

In questodirei una posizione piuttosto netta sul tema. La provocazione Mettendo insieme tutto ... come del resto tutta la linea narrativa dida quando Demna Gvasalia è diventato ...Risulta emblematica la personalità dell'autrice della campagna pubblicitaria di, una ... Difficile pensare che nell'allestimento fotografico il foglio sia finito lì per. In un'altra ...All'indomani della rottura tra #Balenciaga e Kaye West, la pubblicità con orsetti #sadomaso scaraventa il brand al centro della polemica. #ye ...Il direttore creativo mette il punto, il CEO Cédric Charbit elenca le prossime manovre per non cadere più in errore. La maison Balenciaga sembra pronta a voltare pagina, imparando (a proprie spese) da ...