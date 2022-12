Correnti uguale protettorato. Ecco il big bang che serve al Pd

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 dicembre 2022) La richiesta di superamento delle attualidel Pd, che abbiamo sostanziato con alcune proposte in un ordine del giorno all’ultima assemblea nazionale, è stata accolta con qualche fastidio e con repliche che meritano di essere discusse. Leattuali non funzionano. Sono sopravvissute alle stagioni politiche in cui nacquero. Si sono trasformate in filiere di comando personalistiche ma politicamente anonime e silenziose. Non esprimono idee definite, ma cordate di potere che si diramano dal centro alla periferia. I dirigenti locali si affiliano garantendo fedeltà al capo e, lungo la filiera di un‘organizzazione tanto spontanea quanto paternalistica e autoritaria ne ricevono protezione. A ben guardare le vecchiedel Pd non sonoma protettorati. Il problema è che questo modo di vivere la ...