Cammaroto | Napoli | idea Ilic | Demme piace a due club' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 3 dicembre 2022): "a due, Insigne e Frattesi? Nessun riscontro" Emanuele, nel suo consueto Editoriale suMagazine.Com, ha analizzato la situazione attuale in chiave mercato riguardante il. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calciomercato: Aspettando la fine del noioso Mondiale in Qatar, ilsi prepara in Turchia alla ripresa del campionato e ad Antalya è partito, di fatto, il lungo countdown che ci condurrà verso quel 2023 che potrebbe riscrivere la storia delazzurro e del calcio italiano. -afferma- Come nella trama di un film non ci poteva essere stagione migliore per il ...