Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer | svolta in arrivo | il punto

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ismaëlè in trattativa con ilper ildel suo contratto. Le ultime indiscrezioni non sembrano spazzare via i dubbi

... all'incontro privato non vengono invitati soltanto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta - costretto poi a rinunciare per questioni personali - il presidente delPaolo Scaroni, l'...Commenta per primo Tra le priorità delper il mercato di gennaio c'è sicuramente quella di trovare una sistemazione a Timouè Bakayoko. Missione certamente non semplice perché le società che si sono interessate non possono permettersi ...Risultano avervi preso parte - si aggiunge - anche Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio di serie A, e Gabriele Gravina, presidente della Figc. Insomma: tutto il gotha del pallone, compresi i ...Il centrocampista algerino è consapevole di essere uno dei migliori giocatori rossoneri e spera in uno stipendio più alto. Ismael Bennacer ha trovato il suo ambiente ideale al Milan e si sente un lead ...