“X Factor” | ecco i finalisti dell’edizione 2022

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La finale è in programma giovedì 8 dicembre Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI, Tropea:di X, proclamati dopo la semifinale di ieri sera. Si ferma invece all’ultimo metro la corsa degli OMINI, eliminati al termine della puntata. Alla finale al Mediolanum Forum di Assago di settimana prossima – giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro su TV8 – i giudici arrivano con un concorrente a testa, in una situazione di perfetto equilibrio. Ieri, 1 dicembre, Francesca Michielin, ha anche accolto sul palco i due ospiti della serata: Kae Tempest, poeta, musicista e performer, protagonista dell’opening con i suoi brani “More Pressure” e “Grace”. Poi Tananai, che sul palco ha presentato il suo primo album di inediti “Rave, Eclissi” con due brani, “Quelli come noi” e ...