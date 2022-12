WWE | Batista si trova in soggezione per l’imponente fisico di Rhea Ripley

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 dicembre 2022)ha lavorato duramente per affermarsi come una delle migliori superstar femminili della WWE. È una figura di rilievo all’interno della compagnia e non è difficile capire perché. The Eradicator sta vivendo un grande momento come parte della fazione del Judgment Day.ha uno dei migliori fisici di tutta la federazione e continua a impressionare molti con la sua stazza fisica. InLa WWE ha recentemente condiviso sul proprio account ufficiale di Instagram una clip in cui si vede lafare il classico gesto del Latino Heat alla Eddie Guerrero.ha commentato il post e ha chiarito di essere inper il suo, soprattutto per le sue spalle: “Le spalle disono pazzesche! E ...