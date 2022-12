Ultime Notizie Roma del 02-12-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in apertura andiamo ad Ischia la protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido oggi sull’isola e nell’entroterra Si prevedono precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico soprattutto nei territori Dov’è la situazione già fortemente compromessa sono possibili frane e colate Rapide di fango caduta di Massi allagamenti ruscellamenti con trasporto di materiali allagamenti alla luce delle allerta meteo Il commissario straordinario del comune di Casamicciola Terme Simonetta Calcaterra ha emanato un’ordinanza con la quale Si invitano circa 1000 residenti a lasciare le abitazioni nell’aria individuata come quella maggiormente a rischio a seguito delle verifiche eseguite su 1134 edifici della se deciso che in caso di ...