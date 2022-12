Ultime Notizie Roma del 02-12-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Procura della Repubblica di Torino ha depositato le richieste di rinvio a giudizio per la Juve intesa come persona giuridica Andrea Agnelli altri 11 indagati nell’ambito dell’inchiesta Prisma la ricetta più precisamente All Black Label ormai ex presidente bianconero riguarda l’ex vicepresidente Pavel Nedved per Fabio Paradisi Marcorè Stefano Bertola Stefano Cerrato e Cesare gabasio Maurizio arrivabene Francesco Enrico vellano Stefania Boschetti e Roberto Grossi sono invece stati tracciati nomi di Paolo piccatti Nicoletta Paracchini e Silvia lirici la procura altresì rinunciato a controllare decisione del GIP di non concedere le misure di custodia cautelare i PM avevano in precedenza ha chiesto l’interdizione delle cariche per Agnelli altri dirigenti motivandola con il ...