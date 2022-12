Ucraina | pacchi ad ambasciate | Kuleba | ' campagna di terrore e intimidazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Kiev, 2 dic. (Adnkronos) - "Unaben pianificata di". Ha descritto con queste parole, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, i"insanguinati" contenenti occhi di animali inviati a otto frae consolati ucraini, in Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Croazia, Austria, Spagna e Repubblica Ceca. Non è chiaro chi abbia inviato iallee ai consolati, ma il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha affermato che Kiev "sta lavorando con le forze dell'ordine straniere per indagare su tutte le minacce, identificare le persone implicate e portarle a rispondere".