Susanna Schlein | chi è la sorella di Elly | l' auto in fiamme ad Atene | la famiglia e la carriera

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Diplomatica, console per l'Italia in diverse parti del mondo e oggi primo consigliere dell'ambasciata italiana ad. È, 44 anni,maggiore della politica, la ...

L' incendio , il boato e la paura: la Farnesina condanna con la massima fermezza il grave atto criminoso commesso ad Atene a danno della prima consiglierae della sua famiglia: durante la notte ignoti hanno incendiato una delle sue auto, andata completamente distrutta dopo un'esplosione. La donna è sorella di Elly( che a breve ....... Fin da subito la Farnesina, nel confermare la notizia, ha condannato con la massima fermezza il grave atto criminoso commesso ad Atene. Tajani:"è salva per miracolo"...Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dei Med Dialogues 2022 commentando l’attentato alla prima consigliera dell’ambasciata italiana ad Atene Per fortuna non è esplosa una ...(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Susanna Schlein "è salva per miracolo perchè per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all'impianto del gas che è sotto la camera da letto della ...