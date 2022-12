Stella Rossa-Virtus Bologna in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come undicesima giornata dell’di. La formazione allenata da coach Scariolo è incappata in una beffarda sconfitta nell’ultimo turno contro l’Anadolu Efes di Istanbul: la sfida contro i campioni d’Europa in carica ha evidenziato ancora alcuni dei naturali limiti delle Vu Nere, che non sono poi riuscite a portare a termine la rimonta nell’ultimo quarto. Ora, la complicata trasferta sul campo caldissimo della squadra che con coach Ivanovic ha decisamente cambiato ritmo, arrivando da tre vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di venerdì 2 dicembre, mentre ...

Guai finanziari per la Stella Rossa Belgrado: come si ripercuoteranno sul suo cammino in EuroLega Dopo la partita del 25 novembre al PalaDozza, tra Virtus Bologna e i campioni d'Europa in carica dell'Anadolu Efes, il playmaker della compagine felsinea Milos Teodosic era stato squalificato per due ...