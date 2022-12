(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un '' che esalta le virtù maschili dei, capaci di affrontare a petto in fuori pericoli e le difficoltà a differenza di altre nazioni 'molli'. E non si è smentito anche questa volta. Il ...

Globalist.it

Un '' che esalta le virtù maschili dei russi, capaci di affrontare a petto in fuori pericoli e ... Il presidente russo Valdimirha dichiarato che i soldati e gli ufficiali feriti durante l'"......e in altri paesi europei si scatena un'altra guerra maschilista ai corpi femminili sull'aborto - gli scambi tra il "femminista" Johnson (il più bellicoso dei capi occidentali) e il "... Putin, il machista omofobo: “I soldati russi feriti in Ucraina sono veri uomini” Il presidente russo Valdimir Putin ha dichiarato che i soldati e gli ufficiali feriti durante l'operazine militare speciale' in Ucraina sono veri uomini, difensori del nostro Paese ...Sono presenti, tra gli altri, il presidente americano (Joe Biden), quello cinese (Xi Jiping) e ancora Emmanuel Macron, Recei Tayyip Erdogan, anche la Russia ha mandato Lavrov, il ministro degli esteri ...