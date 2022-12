Potrebbe non essere l' unica Abodi | le parole pesantissime sulla Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) "Opportune e tempestive le dimissioni di tutto il Consiglio d'amministrazione: c'è un tema che riguarda lantus che devevalutato dalle autorità competenti, c'è un tema che riguarda il calcio in generale e se ne occuperanno con ruoli differenti la Federazione da una parte, la magistratura dall'altra. Dobbiamo testimoniare una capacità di affrontare il tema e non eluderlo". Lo ha detto il ministro per lo Sport ed i giovania margine della quinta edizione del Premio Angi, a Roma. "Lantus è la punta estrema e per certi versi clamorosa ma non dobbiamo voltarci dall'altra parte perché probabilmente non è l'. E' il momento di mettere ordine e andare anche a controllare in maniera più puntuale, perché ci sono società che si comportano in modo estremamente corretto e società che ...