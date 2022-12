Pierpaolo Pretelli | tutto sul figlio avuto con Ariadna Romero | quando e come si innamorarono e perché finì male

(Di venerdì 2 dicembre 2022)è il nome dell’ex compagna diPetrelli, l’ex velino di Striscia la Notizia ha vissuto una storia d’amore davvero intensa con la donna, amore coronato dalla nascita delLeo. Solo di recente si è saputo qualcosa di più sulla loro rottura, in passato infatti lui aveva ribadito più volte di essere ancora molto innamorato della donna, al punto di aver provato ripetutamente di conquistarla nuovamente. L’attrice è molto restia a rilasciare delle interviste, da sempre attenta a tenere riservata non solo la sua vita ma anche quella delperò ha deciso di parlare della rottura, dopo le voci di un presunto tradimento, ha detto solamente la verità.infatti ha voluto lasciarelibero di scoprire i suoi ...

Stessa sorte potrebbe toccare a Giulia Salemi, che si vocifera volerà in Rai con, pronta per condurre un nuovo format. Al momento, sottolineiamo, queste rimangono congetture anche ...E ancora, un ritratto inedito die Manila Nazzaro presenterà al pubblico il piccolo di casa, Nicolas. Infine, da "Uomini e donne", spazio all'amore con la prima intervista di ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è oggo sicura di sé, ma in passato si è ritrovata a essere schernita dai coetanei per il suo aspetto fisico, oltre che per il nome ritenuto "esotico".Le nuove foto apparse sul profilo di Giulia Salemi sono sensuali più che mai: eccola con l'intimo prezioso e di alta moda.