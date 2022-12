Paolo Conte sale sul palco del Teatro alla Scala | il concerto a febbraio

la Repubblica

Il prossimo 19 febbraio il cartellone dei Concerti Straordinari del Teatro alla Scala si apre con il concerto diche presenterà con il suo ensemble di strumentisti una scaletta pensata appositamente per l'occasione. Non è la prima volta che il Piermarini accoglie artisti provenienti da tradizioni ......presenterà con il suo ensemble di strumentisti una scaletta pensata appositamente per l'occasione. Non è la prima volta che il Piermarini accoglie artisti provenienti da tradizioni ... Paolo Conte. Un cantautore alla Scala Il prossimo 19 febbraio il cartellone dei Concerti Straordinari del Teatro alla Scala si apre a un evento di particolare rilievo: Paolo Conte presenterà con il suo ensemble di strumentisti una ...Roma, 2 dic. (askanews) - Il prossimo 19 febbraio il cartellone dei Concerti Straordinari del Teatro alla Scala si apre a un evento di particolare rilievo: Paolo Conte presenterà con il suo ensemble ...