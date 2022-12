Mudryk | «Arsenal meglio del Real Madrid»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le parole di Mykhailo, talento dello Shakhtar Donetsk, sul suo possibile futuro traMykhailo, talento ucraino dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al canale YouTube di Vlada Seda. L’esterno si è espresso sul suo futuro. PAROLE – «Da una prospettiva puramente ipotetica, se dovesse scegliere tra fare panchina per ilo essere titolare all’, probabilmente sceglierei l’. Comunque è una domanda difficile e coinvolge molti fattori, vorrei sapere di avere possibilità dall’allenatore prima, anche se non dovessi essere un titolare. Vorrei sapere da lui il mio ruolo. Poi lo stile di gioco della squadra giocherà un ruolo importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

