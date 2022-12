Meteo | weekend con una nuova perturbazione | cosa ci aspetta

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Maltempo e previsioninegative per l’Italia nel fine settimana. Mentre si allontana la decimadi novembre sta infatti arrivando la prima di dicembre. La‘uscente’ se così si può dire, ha investito soprattutto le regioni meridionali, nella giornata del 1 dicembre. In queste ore si sta allontanando verso est, con le ultime piogge all’estremo Sud.stabile sul resto dell’Italia e venti in decisa attenuazione, in attesa però dell’arrivo di un’altra(la prima di dicembre), con un nuovo peggioramento a partire dalla seconda parte di venerdì 2 dalle regioni centrali. L’evoluzione prevista per il fine settimana è ancora affetta da ampi margini di incertezza. Forti piogge a Cosenza il 30 novembre 2022. Automobilisti in difficoltà, allagamenti e alberi caduti. ...