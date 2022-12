LIVE Corea del Sud-Portogallo 0-1 | annullato il pari per fuorigioco

All'Education City Stadium di Doha il match valido per la terza giornata dei Mondiali tradel Sud e Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium di Doha va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar tradel Sud ......00 Besiktas (Tur) - Karagumruk (Tur) 17:00 Wolfsberger (Am) (Aut) - Sturm Graz (Am) (Aut) 17:00 Wiener (Aut) - Floridsdorfer AC (Aut) 18:30 Stoke (Eng) - Nottingham (Eng) 20:30 MONDO MONDIALI...Il gioiello del Milan partirà ancora una volta dalla panchina, anche in questa terza partita: probabile l'ingresso a gara in corso ...Fino al 18 dicembre, ogni giorno, non perdete l'appuntamento con Calcio360 - Speciale Qatar 2022, il nostro programma sui Mondiali ...