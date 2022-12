Goggia trionfa nella discesa libera di Lake Louise

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 dicembre 2022)(CANADA) (ITALPRESS) – Sofiaha vinto la prima delle due discese libere di, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La 30enne fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle, oro di specialità a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppette e di due medaglie mondiali, ha chiuso la sua prova in 1'47?18, precedendo di 4 centesimi la svizzera e olimpionica in carica Corinne Suter e di 6 l'austriaca Cornelia Huetter. Ottava posizione per Elena Curtoni, distanziata di 1?04 dalla compagna di squadra; 12esima Nicol Delago a 1?43, 21esima Marta Bassino a 2?04, 23esima Laura Pirovano a 2?32, 27esima Nicol Delago a 2?56, 34esima Karoline Pichler a 4?15 e 35esima Roberta Melesi a 4?83.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).