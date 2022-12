Christmas Village | prossimi ospiti due vip guest | le youtuber Aurora e Ludovica

- Pubblicità - Si aprono oggi le prenotazioni per il, lo speciale villaggio che porterà la Magia Disney, Pixar, Marvel e Star Wars a Milano fino all'8 gennaio. Ilsarà accessibile gratuitamente e con prenotazione dal ...... la Pro loco di Polverigi vi da appuntamento nel centro storico di Polverigi in Piazza Umberto I e quest'anno anche a Roccolo dove domenica 11 verrà inaugurato il "Roccolo" a cura ...Si aprono oggi le prenotazioni per il Christmas Village, lo speciale villaggio che porterà la Magia Disney, Pixar, Marvel e Star Wars a Milano fino all’8 gennaio. Il Christmas Village sarà accessibile ...Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per il Disney Christmas Village al CityLife Shopping District di Milano: il natale si unisce alla magia di Disney, Pixar, Marvel e Star Wars.