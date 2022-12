Calcio | Mondiali 2022 | i diffidati in campo oggi a rischio squalifica per gli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022), venerdì 2 dicembre, si conclude la fase a gironi deidiin Qatar: inle otto squadre protagoniste dei gironi G (Camerun, Brasile, Serbia e Svizzera) e H (Ghana, Corea del Sud, Portogallo e Uruguay), e verranno così a delinearsi tutti glididella Coppa del Mondo. Eccezion fatta per il Brasile e per il Portogallo che sono già certe del passaggio del turno, le restanti Nazionali sono a caccia di un pass per gli: con l’obiettivo di conquistarlo, però, c’è da fare attenzione alla questione, che con un’ammonizionesalterebbero gli eventuali (certi invece per Brasile e Portogallo)...