Calciatore s' infortuna e dice addio alla carriera | poi vince alla lotteria e diventa milionario | ' Spendo tutto per viaggiare'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per Terry Kennedy forse era scritto nel destino che sarebbeto. Non ci è riuscito da solo a causa di un brutto infortunio che ha interrotto la sua promettentecalcistica. E ...

leggo.it

Ma la più grande vittoria, spiega l'ex, è la possibilità di passare il tempo con la sua famiglia: 'La vincita non riguarda solo i soldi, ma anche il fatto di farti guadagnare tutto il ...Gli dice che se vuole davvero diventare unprofessionista deve lasciare la provincia, ... Sispesso, è discontinuo, discute con chiunque. Conquista la Nazionale, ma la sua conferma ... Calciatore s'infortuna e dice addio alla carriera, poi vince alla lotteria e diventa milionario: «Spendo tutto E ha continuato fino al giorno fortunato. Una sorta di seconda occasione che la vita gli ha dato. E che l'ex calciatore non ha affatto sprecato. Adesso, insieme alla compagna Kay Yoxall, viaggia per ...Se la Roma ha ottenuto in difesa risultati migliori rispetto a tutti gli altri reparti, il merito è di Chris Smalling. L’unico della vecchia guardia ad aver mantenuto altissimi ...