Ballando con le stelle criticato da un giornalista | scuse a Barbara d’Urso

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Questa edizione dicon leattualmente in onda sta facendo il record di ascolti. Un successo grandissimo per Milly Carlucci e tutta la squadra che lavora al programma tv di Rai 1. Ma c’è chi non concorda. IlRiccardo Bocca è stato ospite in diretta di Tv Talk. Qui ha spiegato la sua bocciatura perfacendo anche dellepubbliche alla collega di Milly,. Scopriamo che cos’è successo.con lee Milly Carlucci, pesanti critiche da parte di unRiccardo Bocca ha spiegato di bocciarecon leammettendo anche un disinteresse nei confronti del programma. Disinteresse che ha però motivato durante ...

Lorenzo Biagianelli è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli , ex concorrente dile stelle . Di lui, e anche di lei, si parla ancora dopo l'espulsione nel programma di Milly Carlucci che ha saputo mettere un po' di pepe in questa edizione. "Colpa di Selvaggia se ...Iva Zanicchi , ancora una volta, stupisce tutti. Perché la donna più amata della musica italiana, concorrente dile stelle , si lascia andare a una confessione parlando di un dramma vissuto durante l'infanzia. Si tratta del ritorno di suo padre dopo anni di prigionia. 'Io l'avevo idealizzato perché ...Ballando con le stelle 2022, la nona puntata di venerdì 2 dicembre. Ecco tutte le anticipazioni: coppie, news, concorrenti, classifica ...Ballando con le stelle: la classifica finale del talent di Rai 1, Simeoni e Malgioglio ballerini per una notte e il motivo per cui va in onda venerdì 2 dicembre ...