Unione Pro Loco d’Italia | 3 e 4 dicembre in assemblea per i 60 anni dalla costituzione

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il proficuo impegno per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale ( riconosciuto dall’Unesco) tramandando le tradizioni di padre in figlio e realizzando così un collante sociale fra le generazioni; l’incessante attività di animazione territoriale, l’operosa missione per esaltare le meraviglie nascoste in ogni angoloe la costante azione per la valorizzazione dei prodotti tipici. Sono le direttrici che sin dal giorno della, datata 20 ottobre 1962, hanno guidato l’attività dell’Nazionale delle Proche rappresenta oltre 6200 Proe circa 600mila volontari. Sessant’di generoso impegno che saranno celebrati sabato 3 e domenica 4all’hotel Ergife a Roma. Sabato mattina aprirà ...

...che è il fiore all'occhiello di tutto il ciclocross in Umbria e dell'attività del sodalizio... dalla Provincia di Perugia e dalla Regione Umbria, con il coinvolgimento dellaloco, negli anni ...Ovvio, però, che sia necessario argomentareo contro l'invio, e il luogo deputato a tale ... Crede che l'europea si farà trascinare anche in questo conflitto per procura, seppur solo ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina, ha incontrato Papa Francesco cui ha consegnato un’opera in bronzo celebrativa del sessantesimo anniversario ...Per il fondatore di Podemos con Giorgia Meloni la democrazia è in pericolo. Ma non solo in Italia. «Gli endorsement che la neopremier riceve dai leader degli ...