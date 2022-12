Tutto è possibile Macron scavalca Biden | svolta con Putin | verso la pace?

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nel giorno in cui Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, afferma che "la Nato partecipa direttamente al conflitto in Ucraina", aprendo scenari sempre più preoccupanti, ecco che sembra aprirsi un nuovo spiraglio per arrivare a una soluzione del conflitto. Lo spiraglio è quello di cui parla Emmanuel, il premier francese, il quale ha confermato l'intenzione di parlare con Vladimirgià nei prossimi giorni. Le indiscrezioni sul colloquio tra il francese e lo zar erano già trapelate negli ultimi giorni e ora sono state confermate. In un'intervista concessa alla tv statunitense Abc in occasione della sua visita a Washington,ha spiegato che nei prossimi giorni avrà un colloquio telefonico con il presidente russo, con il quale l'ultimo contatto diretto risale all'11 settembre scorso.ha ...

Un buon lavoro resoanche grazie all'impegno del Governo e della Regione. Ora parte il percorso e verificheremo passo passo cheavvenga nella giusta direzione: difesa dell'occupazione ...E non è, perché per alcuni lavoratori a dicembre ci sarà un altro "regalo": non solo la ... ciò saràsolamente qualora una tale richiesta arrivi dai singoli lavoratori occupati , o ...Tutto avrebbe potuto essere gestito in modo diverso. Vedremo cosa porterà gennaio, perché dipendo dall’Anversa. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma penso che lascerò il Belgio il prima possibile».Hanno affrontato un lungo e dispendioso viaggio solo per sostenere l’audizione. “Andrà bene, andrà male Non importa” ...