Sciroppo per la tosse ritirato dal mercato | ' Decine di morti tra i bambini' Scatta la class action

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Unoper lapotrebbe essere la causa di alcuni decessi tra i. In Indonesia è stata avviata unacontro il governo per averne autorizzato la messa in commercio che ...

Unola tosse potrebbe essere la causa di alcuni decessi tra i bambini . In Indonesia è stata avviata una class action contro il governoaverne autorizzato la messa in commercio che ...In Indonesia , unola tosse è stato ritirato dal commercio dopo essere stato collegato a un'impennata di morti, soprattutto bambini, che si aggira intorno a 200 decessi . Autorità accusate di aver messo il ...In Indonesia, uno sciroppo per la tosse è stato ritirato dal commercio dopo essere stato collegato a un’impennata di morti, soprattutto bambini, che si aggira intorno a 200 decessi. Autorità accusate ...In Indonesia una class action è stata avviata contro il governo per aver autorizzato la messa in commercio di uno sciroppo per la tosse che avrebbe causato un'impennata di morti, soprattutto tra bambi ...