Qatar 2022 | prima arbitro donna Frappart | “Dovrò controllare emozioni per arbitrare bene”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’francese Stéphanie, che stasera diventerà laa dirigere una partita di Coppa del Mondo maschile, Costa Rica-Germania, ha assicurato che proverà “una grande emozione”, ma che dovrà “canalizzarla” per. “Quando l’ho scoperto, l’emozione è stata enorme, non me l’aspettavo, sono molto orgogliosa di rappresentare la Francia ai Mondiali”, ha detto l’in un comunicato diffuso dalla Fifa., che è già stata lain molte altre competizioni, raggiungerà il tetto della carriera con questa designazione, ma ha dichiarato che il suo obiettivo principale è “una buona partita”. ...

... attaccante e punto di riferimento per l'Uruguay, ha parlato alla vigilia del match contro il Ghana Luis Suarez ha parlato in conferenza alla vigilia dell'ultimo match dei gironi diper l'...1 Brutte notizie per l'Argentina che, al termine della sfida vinta contro la Polonia e che è valsa il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali diha visto fermarsi per un problema muscolare l'esterno della Juventus, Angel Di Maria. Gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno confermato una contrattura al muscolo quadricipite della sua ...Oggi ci saranno le partite dei gruppi E e F. I Mondiali in Qatar 2022 si avviano verso gli ottavi di finali. Vediamo l'analisi dei gironi e delle squa ...Il terzino sinistro del Psg e della Nazionale Nuno Mendes non sarà più disponibile a Qatar 2022. Lo stop dovrebbe essere di circa due mesi. Il terzino sinistro, conferma la Federcalcio (FPF) con un ...