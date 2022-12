Qatar 2022 | gruppo F | Belgio-Croazia 0-0 dopo il primo tempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Al-Rayyan, 1 dic. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 ildi, match valido per l'ultima giornata delF dei mondiali di, in corso di svolgimento allo stadio Ahmad bin Ali di Al-Rayyan.

Non guiderà la Corea del Sud, che dopo aver perso contro il Ghana deve affiancare al pareggio contro l'Uruguay un successo, contro il suo Portogallo Paulo Bento: "Affronteremo, se non la migliore, una ...... pagelle Croazia Belgio Le pagelle dei protagonisti del match tra Croazia e Belgio, valido per il terzo turno del girone F dei Mondiali. TOP: a fine primo tempo FLOP: a fine primo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il gossip smentito e malevolo è stato diffuso da Cristian Willaert, reporter olandese di Espn e riguarderebbe anche Gudelj, Luka Jovic e la sua compagna Sofija Milosevic ...