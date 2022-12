Per Tananai è stato molto strano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Una delle prime cose su cui si è speculato quandoè balzato agli onori delle cronache èil nome. Unonome. Cosa vuol dire? Che lingua è? Come si pronuncia? La risposta era poi meno esotica e più tenera: da vocabolario Treccani “Gran confusione e schiamazzo di gente che ciarla e grida”. Ma in Lombardia, dove il nostro è nato,è anche un nomignolo antico e affettuoso per chiamare i bambini, e infatti così lo chiamava il nonno. Vuol dire, in fin dei conti, piccola peste.Abiti e calzature PradaAbiti e calzature Prada Dalla sua biografia ufficiale si legge: “, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, nasce a Milano l’8 maggio 1995. Appassionato di musica elettronica fin da adolescente, si dedica ...

...arriva sul palco di X Factor 2022presentare il suo primo album di inediti 'Rave, Eclissi', pubblicato lo scorso 25 novembre. Da maggio l'artista sarà poi dal vivo con il suo nuovo tour ...... seguita da La dolce vita di Fedez,e Mara Sattei (63 milioni di views, ma in metà del tempo) e da Caramello di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola (52 milioni); menzione d'onoreCiao ...È tempo di semifinale e scatta l’ora della verità per i concorrenti rimasti in gara a X Factor 2022, lo show Sky Original ...X Factor la semifinale: 5 duetti per gli artisti in gara. Ospiti Tananai e Kae tempest. È tempo di semifinale e scatta l’ora della verità per i concorrenti rimasti in gara a X Factor 2022, lo show Sky ...