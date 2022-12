Le Novità seriali di Prime Video | Disney + | Paramount + | Sky | Serially e Lionsgate + di Dicembre 2022

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tulsa King - Sylvester Stallone Anon c’è solo il Natale, ma anche uno stuolo di nuove serie tv pronte al debutto. Ci sarà il canto del cigno di+, che a breve chiuderà in Italia e, per quanto riguarda Sky, da segnalare che dal 1(e poi ogni primo del mese) su Sky Serie Giulia Valentina introdurrà e commenterà i nuovi titoli insieme a degli ospiti e attraverso una serie di rubriche nel suo programma Giulia Valentina nel Paese delle Serie. Tra offerte italiane e straniere, tra thriller e commedie romantiche, ecco i nuovi titoli in arrivo anche su+,+ e+: serie in uscita aLa Nostra Ultima Occasione (2 ...

... ma la principaleriguarda le famiglie. Elenore Tramus General Manager di Air France e KLM ... 'Noi siamo degli accumulatoridi punti, per noi i punti sono il modo di viaggiare e cerchiamo ...... cioè mettere i vigili in anticipo ai varchi per informare la gente della, come abbiamo ... Intanto le contravvenzioni emesse vanno tutte pagate, visto che non si configurano come multe". ...