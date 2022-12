L’Aids è ancora una minaccia globale | ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria è un imperativo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) di Aya El Hail* Secondo le stime di Unaids, nel 2021, 1,5 milioni di persone hanno contratto l’Hiv. Le nuove infezioni da Hiv sono sempre più concentrate tra le fasce di popolazione più vulnerabili, in particolare i bambini, le ragazze adolescenti e le giovani donne dei paesi a basso reddito. I dati parlano chiaro: nel 2021, solo il 52% dei bambini infettati dall’Hiv a livelloha ricevuto il trattamento salvavita di cui aveva bisogno. Questo è ciò che, oggi, la giornata mondiale contro, ha l’obiettivo di ricordare:non è scomparso e rimaneunaper molti. Una realtà che, una giovane attivista come me, in Italia, stenta ad immaginare. Sei delle dieci principali cause di morte nei paesi a basso reddito sono malattie infettive prevenibili e curabili. Nonostante i passi ...

Il Fatto Quotidiano

È questo il traguardo più importante raggiunto dopo decenni passati a sognare di realizzare un vaccino in grado di prevenire o curare. Il vaccino non èarrivato ( una sperimentazione è ...Disi muore, ma solo se non si ha la diagnosi in tempo per ... il problema nasce quando la persona non sa di avere'Hiv'. Negli ... Negli ultimi anni la curva dei contagi è diminuita, ma è... Aids – Il vaccino ancora non c’è, ma ora una terapia permette solo sei iniezioni all’anno