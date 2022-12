Kean intoccabile o pedina di scambio? La Juventus è tentata

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Moiseè indubbiamente un giocatore di grande talento, ma attualmente a Torino la sua situazione si è fatta contorta e complicata. Le prestazioni di Moisesono sicuramente state più che positive nelle ultime partite, con l’attaccante ex Everton e Paris Saint Germain che sicuramente ha dato modo alladi poter sperare per il suo futuro. Le reti realizzate contro Verona e Lazio danno ora la possibilità all’attaccante italiano di poter tornare finalmente a essere un punto di riferimento per la squadra, ma ovviamente le ottime prestazioni danno anche in modo alle altre squadre di poter mettere gli occhi su di lui. L’attaccante sicuramente sta cercando di trovare quella continuità che gli è sempre mancata in carriera, l’unico problema che ha sempre dimostrato di non risolvere nelle varie apparizioni a Torino. Il talento ...