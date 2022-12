Inghilterra | Rice | “Tutti devono temerci Southgate ha creato un ambiente sano”

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Declan, centrocampista del West Ham e della Nazionale inglese, dopo la qualificazione agli ottavi di finale è fermamente convinto che la selezione dei “tre leoni” sia tra le favorite e faccia paura a tutte: “Se guardiamo alla qualità che abbiamo non vedo perché non dovrebbero. Abbiamo giocatori di grande talento, che hanno già vinto tanto con i rispettivi club e che hanno portato in nazionale la loro mentalità vincente. Noi non ci accontentiamo degli ottavi, siamo qui per andare avanti, per arrivare fino in fondo. Ancheci dice che siamo l’, che siamo grandi quanto chiunque altro e possiamo ottenere qualsiasi cosa e quando hai un allenatore che ti parla così, tutto è possibile”. In particolare modo il 23enne ripone fiducia nel reparto offensivo dei britannici: “Abbiamo tante opzioni e ...