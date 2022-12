TGCOM

...nazionale del farmaco e dell'alimentazione e sette compagnie coinvolte nella produzione e nella commercializzazione del farmaco in. Usato liquido antigelo nella produzione dello- ...Lo, secondo l'accusa, conteneva quantità eccessive di due componenti utilizzate nei prodotti industriali come il liquido antigelo. Attraverso la class action, presentata ufficialmente lo ... Indonesia, sciroppo per la tosse ritirato dopo un'impennata di morti: via alla class action dei familiari delle vittime In Indonesia una class action è stata avviata contro il governo per aver autorizzato la messa in commercio di uno sciroppo per la tosse che avrebbe causato un'impennata di morti, soprattutto tra bambi ...