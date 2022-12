Grassani sulla Juve | «Non si può escludere la retrocessione o la revoca dello scudetto»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il Messaggero intervista l’avvocato Mattiaquestione relativa alla manovra stipendi dellantus, finita nel mirino della Procura Figc dopo che il club bianconero è stato assolto per la questione plusvalenze. Aviene chiesto quale scenario si delinea per lantus. «Senza precedenti, anche perché riguarda la squadra più titolata che è già uscita con le ossa rotte nel 2006 da un altro procedimento. Le dimissioni in blocco di tutto il Cda ci ripropongono l’azzeramento che ci fu per Calciopoli, un modo per attutire le possibili conseguenze. Ora sta piovendo ma potrebbe grandinare. C’è anche l’aspetto borsistico, un azionista dellapotrebbe rivendicare i danni». Che margini ha la giustizia sportiva? «Tutti dicono che si oscilla tra ammenda e penalizzazione, ...