“GF Vip” | Edoardo Donnamaria su tutte le furie | si scaglia contro di loro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) News Tv. Pomeriggio di fuoco perieri al GF Vip: il ragazzo sidue dei suoi compagni di avventura, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Il motivo? Un mix tra gelosia e delusione: ma andiamo con ordine.ha perso la pazienza, ormai abbiamo capito che il vippone ha un carattere pacifico. Ma ieri è esploso e ha attaccato prima Antonino Spinalbese, poi Antonella Fiordelisi. “GF Vip”,Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese: il motivoha deciso di avere un confronto a quattr’occhi con Antonino, che reputa ipocrita. Ciò che gli dà più fastidio è che l’ex di Belen in realtà non vuole essere suo amico, ma che ci parla solo ...

... Sonia Bruganelli risponde così GFVip, microfono dimenticato aperto: gli autori prendono in giroDonnamaria, lui sente tutto e reagisce così Gf, Nikita su Antonella: 'la controlla ...Gf, 'Antonino Spinalbese usa e scarica una donna e lei passa per put***a': l'attacco di Cristina Quaranta, Sonia Bruganelli risponde così Gf, Nikita su Antonella: 'la controlla sul ...Scivolone assurdo per Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip quando, conversando con Antonella Fiordelisi e Charlie Gnocchi, si è lasciato sfuggire una frase sessista e di ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Antonella Fiordelisi ha fatto una cosa per Edoardo Donnamaria che è scoppiato in lacrime.