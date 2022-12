Ciclismo | la Quick-Step spiega la scelta di schierare Remco Evenepoel al Giro d’Italia

Anche la Romagna delè in lutto per la scomparsa di Davide Rebellin, l'ex campione morto in un incidente ...5 chilometri di gara Daniele Nardello (Mapei -Step) e Ruggero Borghi (Tacconi ...Il 22enne della- Step mette probverà così a lasciare il segno anche in Italia e nel Giro. "Sono in Italia in questo momento e sto facendo le ricognizioni spiega Remco Farò il Giro 2023 e ...Il ciclista belga della Soudal-Quick Step e campione del mondo Remco Evenepoel ha annunciato la sua partecipazione alla corsa rosa ...Il campione del mondo belga ha fatto la sua scelta, anche in considerazione del fatto che in Italia avrà a disposizione 70 km a cronometro ...