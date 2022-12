Carne artificiale | le risposte che stavate cercando

ilfattoalimentare.it

...agrario di Mondovì e oggi direttore del Gruppo Compral che riunisce le cooperative Comprale ...di domani "Immaginiamo allora di affidarci alla guida di un apparato di "intelligenza" ...- E per quanto riguarda laLei sembra piuttosto scettica, eppure potrebbe essere una soluzione. 'Il mio scetticismo non riguarda lain quanto tale, ma il futuro ... Carne coltivata, le fantasie e le invenzioni di Coldiretti Mentre il gotha della bistecca artificiale preme per far digerire le proteine hi-tech, l’agrobusiness ne approfitta per difendere il cibo «naturale» ...Sabrina Salerno sa sempre come sorprendere tutti quanti noi. Anche nella versione che non avevamo mai visto fino ad ora - FOTO ...