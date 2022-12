(Di giovedì 1 dicembre 2022) Gli eventi datati 1°Croce e delizia per i tifosi rossoneri negli anni Settanta. Il 1°1952 è nato Egidio Calloni, noto per realizzare gol belli e difficili ma anche di sbagliarne facili. Con il Diavolo ha festeggiato la Coppa Italia del 1977 e in Serie A ha vestito anche le maglie di Hellas, Perugia e Como. E oggi ne avrebbe compiuti novanta Eugenio Fantini, quindici presenze nel massimo campionato con Fiorentina, Palermo e 98 nel torneo cadetto fra rosanero, Monza e Verona. Sarebbero stati invece ottanta per Marcello Diomedi, che tra A e B giocò con Viola e Bari. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

