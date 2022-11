WWE | In arrivo ad NXT l’ex NXT UK Aoife Valkyrie con un nuovo ring name

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lo scorso 13 ottobre la WWE ha depositato un marchio registrato per il nome Lyra Valkyria. C’è stata qualche speculazione su chi potesse prendere quel nome, si è pensato ad un ritorno, improbabile, di Tayao ad unnome per la rientrante Sarah Logan che invece ha preso il nome di Valhalla. Queste speculazioni si sono concluse stanotte, quando ad NXT è stato annunciato che prossimamente esordirà Lyra Valkyria che sarà interpretata dalNXT UK. Oltre un anno di assenza La ragazza irlandese è apparsa in un video promo che ne ha annunciato l’, senza specificare la data precisa. Come fu per JD McDonagh, Lyra Valkyria è pronta a lasciare la “sua” Irlanda per una nuova sfida.ha firmato con la WWE ...

