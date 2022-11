Will Smith e la Notte degli Oscar | “E’ stata una serata orribile Quella era rabbia repressa”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Dopo lo schiaffo a Chris Rock,parla delladied esprime i suoi timori per ‘Emancipation’, film che uscirà nelle sale il 2 dicembre.si confessa in tv per la prima volta dopo lo ‘Slapgate’ agli: parla della “” che è esplosa nello schiaffo in diretta

Da open.online lo schiaffo dia chris rock oscar 2022 Nella sua prima apparizione televisiva dopo il violento episodio dello scorso marzo, l'attore 54enne ha dichiarato: 'Quella era una rabbia che era stata covata per ...ROMA - "È stata una serata orribile". Inizia così il racconto di, che per la prima volta in tv ha parlato della serata più brutta della sua carriera, quella degli Oscar, in cui ha schiaffeggiato il presentatore Chris Rock. Ospite al 'The Daily Show' di ...Jean-Christophe Derrien e Rémi Torregrossa riscrivono 1984 di George Orwell come un graphic novel, edito da Astra di Edizioni Star Comics.Si respira un'aria sempre più tesa a Ballando con le Stelle, dove a farla da padrone non sono le esibizioni ma le continue polemiche tra i giudici.