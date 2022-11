L' oroscopo di dicembre 2022 | i segni più natalizi e quelli più Grinch

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ed eccoci con l’di. Adorato da alcuni, detestato da altri, questo periodo dell’anno è diche non lasciano indifferenti. Tra iche lo amano eche lo odiano, senza indugi andiamo a scoprire cosa predicono gli astri. Ariete Tutti i nodi vengono al pettine, recita un vecchio adagio. E in quanto a nodi che riguardano le relazioni,è il tuo momento. Niente panico. Ragioniamo. Puoi infilare la testa nel balsamo, armarti di pazienza, e passata dopo passata, dolorosamente, cercare di sciogliere i nodi uno per uno. Certo, c’è da chiedersi, dopo un tale trattamento, come saranno ridotti i capelli? Ma soprattutto, da quanto non provi quell’eccitante sensazione di avere la testa rasata di fresco e di non doverti preoccupare del ...

Ariete (21 marzo - 21 aprile) Con la Luna in Pesci per oggi rimanete dietro le quinte e non mischiatevi negli affari degli altri, nelle loro beghe. Distacco, soprattutto se ...L'del 12022: ecco tutte le previsioni astrali per i 12 segni dello zodiaco in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto.del 12022 segno per segno Ariete: ...Un dicembre da Jay Gatsby. Un finale (del 2022) in grande stile. Le stelle sono con te. È la volta buona per organizzare quel party di fine anno che nessuno dimenticherà mai. Organizzare un party come ...L'Oroscopo della giornata di giovedì 1° dicembre vedrà i nativi Acquario alle prese con un progetto importante che non dovranno sbagliare, mentre Mercurio sarà generoso con i nativi Leone. La Luna in ...