LIVE Biathlon | 15 km Kontiolahti 2022 in DIRETTA | bentornata Lisa Vittozzi! Podio che vale | “Anni difficili | ma sono cresciuta”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA 15 KM INDIVIDUALE FEMMINILE LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO 14.46: Si chiude qui la prima gara della stagione con la splendida notizia del ritorno suldiVittozzi. Ha vinto Hanna Oeberg, seconda Tandrevold 14.45: Così, dunque, le italiane: Vittozzi terza a 39? da H. Oeberg, Wierer in zona punti, 38ma a 4’29” con 4 errori, Carrara 43ma con 4 errori a 5’30”, Passler 47ma con 2 errori a 5’39”, Comola 63ma a 7? 14.43: Passler cala jun po’ nel finale e chiude al 46mo posto a 5’39” dalla svedese 14.41: Fruehwist chiude al 23mo posto e manda Carrara fuori dalla zona punti. Wierer è 38ma. Passler è in lotta per la 40ma posizione 14.39:; Comola con 4 errori è 57ma a 7? da H. Oeberg 14.38: Carrara sta per uscire dalla zona punti, difficile che ci resti ...