L'HuffPost

Nel Q3, poi, il disastro totale con la decisionedi montare le gomme intermedie su ... Umiliante davvero quanto accaduto, la voglia di diversificare laa tutti i corsi che si ......il tempo adatto ad un'arma da impiegare per una contromossa (o retaliatory strike nella... Fermatosi nell'istante esatto dell'esplosione che ridusse in cenere tutta quella folle e... La scriteriata strategia cinese zero Covid può essere un guaio anche per noi All'inzio della campgna elettorale meloni invitò i suoi alleati a non fare promesse che non potevano essere mantenute. Ha mantenuto prudenza e disciplina. A suo merito , e del ministro dell'Economia, ...È quanto ribadisce Caputo (FdI), che attacca l’Amministrazione a guida Stasi per la «visione e gestione distratta, scriteriata e senza controllo delle risorse pubbliche» ...